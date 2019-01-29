Устранение неполадок при появлении сообщения об ошибке STOP 0xC000021A в Windows XP или Windows Server 2003

Для пользователей домашних компьютеров: эта статья предназначена для агентов поддержки и ИТ-специалистов. Дополнительные сведения о коде ошибки "синего экрана" при работе на компьютере см. в статье Устранение ошибок "синего экрана":
Аннотация
Эта статья предназначена для опытных пользователей. Если представленные в этой статье способы устранения неполадок слишком сложны, обратитесь за помощью к специалисту или в службу технической поддержки.
При работе с сервером или рабочей станцией под управлением одной из операционных систем, перечисленных в разделе "Информация в данной статье применима к", может появляться следующее сообщение об ошибке:
При работе с сервером или рабочей станцией под управлением одной из операционных систем, перечисленных в разделе "Информация в данной статье применима к", может появляться следующее сообщение об ошибке:
STOP: c000021a {Неустранимая системная ошибка}Примечание. Параметры, заключенные в скобки, зависят от конфигурации компьютера и могут изменяться.
Непредвиденное завершение системного процесса Windows Logon Process с состоянием 0xc0000034 (0x00000000 0x0000000)
Выполнено завершение работы системы.
Непредвиденное завершение системного процесса Windows Logon Process с состоянием 0xc0000034 (0x00000000 0x0000000)
Выполнено завершение работы системы.
Причина
Ошибка STOP 0xC000021A возникает при сбое программы Winlogon.exe или Csrss.exe. Когда ядро Windows NT обнаруживает остановку одного из этих процессов, оно останавливает работу системы и отображает ошибку STOP 0xC000021A. Существует несколько причин возникновения этой ошибки. К ним относятся следующие причины:
- Установлены несоответствующие системные файлы.
- Произошел сбой установки пакета обновления.
- Программа архивации, используемая для восстановления жесткого диска, некорректно восстановила файлы, которые могли использоваться на момент возникновения ошибки.
- Установлена несовместимая программа стороннего разработчика.
Решение
Для устранения проблемы необходимо определить, какой из этих процессов вызвал ошибку и почему.
Для определения процесса, вызвавшего ошибку, зарегистрируйте программу "Доктор Ватсон" в качестве системного отладчика по умолчанию (если она таковым не является). Программа "Доктор Ватсон" для Windows NT регистрирует диагностические сведения о сбоях процессов в файле журнала (Drwtsn32.log). Также можно произвести дополнительную настройку программы с целью создания файлов дампа памяти для процессов, вызвавших ошибку, которые можно анализировать с помощью отладчика для установления причин сбоя.
Чтобы настроить программу "Доктор Ватсон" на регистрацию ошибок в работе программ пользовательского режима, выполните указанные ниже действия.
Примечание. Приведенные ниже действия могут отличаться в зависимости от версии установленной на компьютере операционной системы Microsoft Windows. В этом случае см. инструкции в документации к продукту.
Для определения процесса, вызвавшего ошибку, зарегистрируйте программу "Доктор Ватсон" в качестве системного отладчика по умолчанию (если она таковым не является). Программа "Доктор Ватсон" для Windows NT регистрирует диагностические сведения о сбоях процессов в файле журнала (Drwtsn32.log). Также можно произвести дополнительную настройку программы с целью создания файлов дампа памяти для процессов, вызвавших ошибку, которые можно анализировать с помощью отладчика для установления причин сбоя.
Чтобы настроить программу "Доктор Ватсон" на регистрацию ошибок в работе программ пользовательского режима, выполните указанные ниже действия.
- В командной строке введите корневой_каталог_системы\System32\Drwtsn32.exe -I и нажмите клавишу ВВОД.
Эта команда задает программу "Доктор Ватсон" в качестве системного отладчика по умолчанию.
- В командной строке введите корневой_каталог_системы\System32\Drwtsn32.exe -I, а затем выберите следующие параметры:Добавлять в существующий файл
Создание файла аварийной копии памяти
Визуальное оповещение
- После перезагрузки компьютера после ошибки STOP 0xC000021A запустите@@@[? После... после] программу "Доктор Ватсон" (Drwtsn32.exe).
- С помощью журнала программы "Доктор Ватсон" определите, какой из процессов пользовательского режима мог вызвать ошибку.
- Если журнал программы "Доктор Ватсон" не содержит достаточно данных для выявления причины возникновения ошибки STOP 0xC000021A, проанализируйте файл User.dmp.
Если программа не создает файл User.dmp для программы Winlogon.exe или Csrss.exe, для создания файла дампа неудачно завершающегося процесса, возможно, придется использовать другое средство. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:241215 Использование средства Userdump.exe для создания файла дампаПримечание. Для устранения неполадок в работе процесса, завершающегося исключением, следуйте инструкциям, приведенным в статье базы знаний. При этом для устранения причин возникновения ошибки STOP 0xC000021A следите за работой следующих процессов:
- Winlogon.exe
- Csrss.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Параметр = GinaDLL REG_SZ
Параметр = GinaDLL REG_SZ
- Если параметр GinaDLL существует, но имеет значение, отличное от Msgina.dll, скорее всего, значение изменено продуктом стороннего разработчика.
- Если этот параметр отсутствует, система использует Msgina.dll в качестве библиотеки GINA по умолчанию.
Загрузка последней удачной конфигурацииЕсли проблему не удалось устранить посредством описанных выше действий, загрузите компьютер с помощью последней работоспособной конфигурации системы. Чтобы загрузить компьютер, используя последнюю удачную конфигурацию, выполните указанные ниже действия.
Примечание. Приведенные ниже действия могут отличаться в зависимости от версии установленной на компьютере операционной системы Microsoft Windows. В этом случае см. инструкции в документации к продукту.
- Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Завершение работы.
- Выберите пункт Перезагрузка и нажмите кнопку ОК.
- В указанный момент нажмите клавишу F8.
- Для компьютеров на платформе x86: Нажмите клавишу F8 после исчезновения текстового экрана. (Он может содержать данные тестирования памяти, данные BIOS и т. п.) Также возможно появление запроса, который укажет, когда нажать клавишу F8.
- Для компьютеров с архитектурой Itanium: Нажмите клавишу F8 после выбора параметров меню загрузки. Возможно появление запроса на нажатие клавиши F8.
- При помощи клавиш со стрелками выберите вариант Загрузка последней удачной конфигурации и нажмите клавишу ВВОД.
Для того чтобы использовать клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре, режим NUM LOCK должен быть отключен.
- С помощью клавиш со стрелками выберите загрузку в безопасном режиме и нажмите клавишу ВВОД.
- Загрузка последней удачной конфигурации позволяет решить проблемы с недавно установленными драйверами, не подходящими для оборудования. Однако данный режим не устраняет проблемы, вызванные поврежденными или отсутствующими драйверами или файлами.
- При загрузке последней удачной конфигурации восстанавливаются только данные раздела реестра HKLM\System\CurrentControlSet. Любые изменения, внесенные в другие разделы реестра, сохраняются.
Обновление на местеЕсли проблема все еще не устранена, произведите замену установленного экземпляра системы. Дополнительные сведения см. в следующих статьях базы знаний Майкрософт:
292175 Как выполнить переустановку Windows 2000 на месте
978788 Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP
816579 Как выполнить обновление Windows Server 2003 на месте
Удаление несовместимого программного обеспечения с помощью консоли восстановленияЕсли проблему не удалось устранить посредством описанных выше действий, удалите несовместимое программное обеспечение с помощью консоли восстановления. Подробные инструкции по выполнению данной операции не рассматриваются в данной статье. В данном случае пользователю следует обратиться к следующим статьям базы знаний.
313670 Замена драйвера с помощью агента восстановления в Windows 2000
816104 Замена драйвера с помощью агента восстановления в Windows Server 2003
326215 Использование консоли восстановления в случае, если компьютер под управлением Windows Server 2003 не запускается
229716 Описание агента восстановления Windows 2000
307654 Как установить и использовать агент восстановления в Windows XP
307545 Как восстановить работу системы после повреждения системного реестра, препятствующего запуску Windows XP
216417 Как установить агент восстановления в Windows