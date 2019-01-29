Устранение неполадок при появлении сообщения об ошибке STOP 0xC000021A в Windows XP или Windows Server 2003

В командной строке введите корневой_каталог_системы\System32\Drwtsn32.exe -I и нажмите клавишу ВВОД.



Эта команда задает программу "Доктор Ватсон" в качестве системного отладчика по умолчанию. В командной строке введите корневой_каталог_системы\System32\Drwtsn32.exe -I , а затем выберите следующие параметры: Добавлять в существующий файл

Создание файла аварийной копии памяти

Визуальное оповещение

После перезагрузки компьютера после ошибки STOP 0xC000021A запустите@@@[? После... после] программу "Доктор Ватсон" (Drwtsn32.exe). С помощью журнала программы "Доктор Ватсон" определите, какой из процессов пользовательского режима мог вызвать ошибку. Если журнал программы "Доктор Ватсон" не содержит достаточно данных для выявления причины возникновения ошибки STOP 0xC000021A, проанализируйте файл User.dmp.



Если программа не создает файл User.dmp для программы Winlogon.exe или Csrss.exe, для создания файла дампа неудачно завершающегося процесса, возможно, придется использовать другое средство. 241215 Использование средства Userdump.exe для создания файла дампа Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт: Примечание . Для устранения неполадок в работе процесса, завершающегося исключением, следуйте инструкциям, приведенным в статье базы знаний. При этом для устранения причин возникновения ошибки STOP 0xC000021A следите за работой следующих процессов: Winlogon.exe

Csrss.exe Примечание . В большинстве случаев ошибки STOP 0xC000021A возникают из-за сбоев в работе программы Winlogon.exe Причиной этих сбоев обычно является динамическая библиотека GINA (Graphical Identification and Authentication) от стороннего разработчика. Библиотека GINA – это заменяемый DLL-компонент, загружаемый программой Winlogon.exe. GINA реализует политику проверки подлинности интерактивной модели входа в систему. GINA выполняет все пользовательские операции по идентификации и проверке подлинности.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Параметр = GinaDLL REG_SZ



Если параметр GinaDLL существует, но имеет значение, отличное от Msgina.dll, скорее всего, значение изменено продуктом стороннего разработчика.

Если этот параметр отсутствует, система использует Msgina.dll в качестве библиотеки GINA по умолчанию.

http://support.microsoft.com/ru-ru/gp/vendors Контактные данные поставщиков оборудования и программного обеспечения см. на следующем веб-сайте корпорации Майкрософт: -

Загрузка последней удачной конфигурации

Примечание . Приведенные ниже действия могут отличаться в зависимости от версии установленной на компьютере операционной системы Microsoft Windows. В этом случае см. инструкции в документации к продукту.

Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Завершение работы. Выберите пункт Перезагрузка и нажмите кнопку ОК. В указанный момент нажмите клавишу F8. Для компьютеров на платформе x86: Нажмите клавишу F8 после исчезновения текстового экрана. (Он может содержать данные тестирования памяти, данные BIOS и т. п.) Также возможно появление запроса, который укажет, когда нажать клавишу F8.

Для компьютеров с архитектурой Itanium: Нажмите клавишу F8 после выбора параметров меню загрузки. Возможно появление запроса на нажатие клавиши F8. При помощи клавиш со стрелками выберите вариант Загрузка последней удачной конфигурации и нажмите клавишу ВВОД.



Для того чтобы использовать клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре, режим NUM LOCK должен быть отключен. С помощью клавиш со стрелками выберите загрузку в безопасном режиме и нажмите клавишу ВВОД.

Загрузка последней удачной конфигурации позволяет решить проблемы с недавно установленными драйверами, не подходящими для оборудования. Однако данный режим не устраняет проблемы, вызванные поврежденными или отсутствующими драйверами или файлами.

При загрузке последней удачной конфигурации восстанавливаются только данные раздела реестра HKLM\System\CurrentControlSet. Любые изменения, внесенные в другие разделы реестра, сохраняются.

Обновление на месте

292175 Как выполнить переустановку Windows 2000 на месте Дополнительные сведения см. в следующих статьях базы знаний Майкрософт:

978788 Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP

816579 Как выполнить обновление Windows Server 2003 на месте

Удаление несовместимого программного обеспечения с помощью консоли восстановления

313670 Замена драйвера с помощью агента восстановления в Windows 2000

816104 Замена драйвера с помощью агента восстановления в Windows Server 2003

326215 Использование консоли восстановления в случае, если компьютер под управлением Windows Server 2003 не запускается

229716 Описание агента восстановления Windows 2000

307654 Как установить и использовать агент восстановления в Windows XP

307545 Как восстановить работу системы после повреждения системного реестра, препятствующего запуску Windows XP

216417 Как установить агент восстановления в Windows

Для устранения проблемы необходимо определить, какой из этих процессов вызвал ошибку и почему.Для определения процесса, вызвавшего ошибку, зарегистрируйте программу "Доктор Ватсон" в качестве системного отладчика по умолчанию (если она таковым не является). Программа "Доктор Ватсон" для Windows NT регистрирует диагностические сведения о сбоях процессов в файле журнала (Drwtsn32.log). Также можно произвести дополнительную настройку программы с целью создания файлов дампа памяти для процессов, вызвавших ошибку, которые можно анализировать с помощью отладчика для установления причин сбоя.Чтобы настроить программу "Доктор Ватсон" на регистрацию ошибок в работе программ пользовательского режима, выполните указанные ниже действия.Многие программы удаленного доступа заменяют библиотеку GINA, используемую Windows по умолчанию (Msgina.dll). Таким образом, в первую очередь следует проверить, не использует ли система библиотеку GINA от стороннего разработчика. Для этого найдите следующий раздел реестра:Если рассматриваемая ошибка впервые возникает после установки нового или обновленного драйвера устройства, системной службы или программы стороннего разработчика, новое программное обеспечение следует удалить или отключить. Обратитесь к разработчику программы для получения сведений о наличии обновления.Если проблему не удалось устранить посредством описанных выше действий, загрузите компьютер с помощью последней работоспособной конфигурации системы. Чтобы загрузить компьютер, используя последнюю удачную конфигурацию, выполните указанные ниже действия.Если проблема все еще не устранена, произведите замену установленного экземпляра системы.Если проблему не удалось устранить посредством описанных выше действий, удалите несовместимое программное обеспечение с помощью консоли восстановления. Подробные инструкции по выполнению данной операции не рассматриваются в данной статье. В данном случае пользователю следует обратиться к следующим статьям базы знаний.