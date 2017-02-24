Описание драйвера файловой системы exFAT пакета обновления

Информация о скачивании

Следующие файлы доступны для скачивания из Центра загрузки Майкрософт:

Обновление для Windows XP, версия x64

Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии x86

Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии x64

Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 1 и Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии ia64 bsed

Для получения дополнительных сведений о том, как скачать файлы поддержки Майкрософт, щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт.



Как загрузить файлы поддержки Microsoft через оперативные службы 119591

Дополнительные сведения

Поддержка очень больших файлов и устройств хранения данных

Поддержка для улучшения производительности

Поддержка функции расширяемости для будущего развития коммуникационных технологий

Добавлена совместимость с флэш-носителями

Windows Vista

Windows XP

Windows CE

Поддержка тома, размер которых превышает 32 ГБ, абстрактной максимальный размер для файловой системы FAT32 в Windows XP Теоретически максимальный размер — 64 ZB. Рекомендуемый максимальный размер — 512 Тбайт.

Поддержка файлов, размер которых превышает 4 ГБ, абстрактной максимальный размер файла для файловой системы FAT32 в Windows XP Теоретически максимальный размер файла — 64 ZB. Рекомендуемый максимальный размер файла — 512 Тбайт.



Для быстрого выделения растрового изображения кластера

Немного непрерывной-файл для быстрого доступа

Лучшее непрерывное размещение на диске (полезно для записи фильмов)

Поддержка всемирного согласованного времени (UTC) в полях даты-времени файла

Добавление структуры метаданных на основе шаблона для включения пользовательских расширений

Разрешает реализации для сохранения этих расширений не зная их формата

Метаданные файловой системы на оптимальное Выравнивание границ устройства записи

Выравнивание кучи кластера на границах оптимальной записи устройства

Сведения об обновлении для систем Windows XP с пакетом обновления 3

Важно.

Загрузите обновление для языка, который вы хотите использовать по ссылке выше в этой статье.

Распакуйте исправление в папку, используя параметр командной строки /x. Для этого введите следующую команду в командной строке: WindowsXP-KB955704-v3-x86-LanguageCode.exe/x



Примечание. LanguageCode представляет букв в имени файла, которые указывают язык. При появлении целевой папки, выберите папку и нажмите кнопку ОК. В папке SP3QFE в целевую папку скопируйте следующие файлы в папку %systemroot%\System32\Mui\ nnnn: ulib.dll



ifsutil.dll



format.com



fmifs.dll



uexfat.dll



shell32.dll Примечания Папка SP3QFE содержит правильные двоичные файлы для системы Пакет обновления 3. Пакет обновления 2 для системы используют папку SP2QFE в качестве источника, вместо SP3QFE.



nnnn представляет собой код, который указывает, какой язык. Данный пример кода является так же, как папки nnnn %systemroot%\System32\Mui\. Повторите эти шаги для любого языка, используемого на компьютере.

Корпорация Майкрософт проверила этот файл на наличие вирусов. Корпорация Майкрософт использует последнее антивирусное программное обеспечение, доступное на период публикации файла. Файл хранится на защищенных серверах, что предотвращает его несанкционированное изменение.Файловая система exFAT включает ряд улучшений по сравнению с FAT32. Тем не менее она сохраняет простоту файловых систем, основанных на FAT. Эти улучшения включают следующие основные достижения:Драйвер файловой системы exFAT привносит равносильность поддержки файловой системы для следующих операционных систем:Драйвер файловой системы exFAT включает в себя дополнительные структуры для масштабируемости в будущем. Файловую систему exFAT использует 64 бита для описания размера файла. Это делает возможным использование приложений, которые зависят от очень больших файлов. Файловая система exFAT также поддерживает кластеры размером до 32 МБ, позволяя эффективно работать с очень большими запоминающими устройствами. В частности exFAT добавляет следующие возможности:Драйвер файловой системы exFAT включает в себя следующие дополнительные структуры для повышения производительности:Драйвер файловой системы exFAT предназначен для расширяемости для включения в файловой системе, чтобы не отстать от нововведений в хранилище и изменения в использовании и позволяет поставщикам вычислительной техники и независимым поставщикам программного обеспечения легко добавлять расширения. В частности exFAT добавляет следующие возможности:Драйвер файловой системы exFAT добавляет повышенную совместимость с флэш-носитель. Это включает следующие возможности:При установке данного обновления на компьютере, на котором выполняется пакет многоязыкового интерфейса пользователя (MUI) пользовательского интерфейса переключается на английский язык.Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия: