Описание драйвера файловой системы exFAT пакета обновления

Введение
В файловых системах FAT семейства файловую систему exFAT является преемником FAT32. Файловую систему exFAT является новый формат файловой системы, устраняющего растущих потребностей мобильных личного хранилища в разных операционных системах. Файловую систему exFAT обрабатывает большие файлы, такие как те, которые используются для хранения носителей, и он делает возможным эффективное взаимодействие между настольных компьютеров и устройств, таких как переносные устройства мультимедиа. При наличии этой функции Вы можете легко копировать файлы между настольным компьютером и внешними устройствами или между настольным компьютером и другими операционными системами.
После загрузки файла, описанного в разделе «Дополнительная информация» можно форматировать внешний носитель в формате exFAT. Дополнительно, Вы можете форматировать внешний носитель, размер которого превышает 32 ГБ, и носитель, отформатированный в exFAT, будет распознан на компьютере. Дополнительные усовершенствования файловой системы exFAT, описаны в разделе «Дополнительные сведения».
Информация о скачиванииСледующие файлы доступны для скачивания из Центра загрузки Майкрософт:
Обновление для Windows XP, версия x64Загрузить пакет WindowsServer2003.WindowsXP-KB955704-x64-ENU.exe.
Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии x86Загрузить пакет WindowsServer2003-KB955704-x86-ENU.exe.
Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии x64Загрузить пакет WindowsServer2003.WindowsXP-KB955704-x64-ENU.exe.
Обновление для Windows Server 2003 Пакет обновления 1 и Windows Server 2003 Пакет обновления 2 версии ia64 bsedЗагрузить пакет WindowsServer2003-KB955704-ia64-ENU.exe.
Для получения дополнительных сведений о том, как скачать файлы поддержки Майкрософт, щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт.
Дополнительные сведенияФайловая система exFAT включает ряд улучшений по сравнению с FAT32. Тем не менее она сохраняет простоту файловых систем, основанных на FAT. Эти улучшения включают следующие основные достижения:
- Поддержка очень больших файлов и устройств хранения данных
- Поддержка для улучшения производительности
- Поддержка функции расширяемости для будущего развития коммуникационных технологий
- Добавлена совместимость с флэш-носителями
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows CE
- Поддержка тома, размер которых превышает 32 ГБ, абстрактной максимальный размер для файловой системы FAT32 в Windows XP
- Теоретически максимальный размер — 64 ZB.
- Рекомендуемый максимальный размер — 512 Тбайт.
- Поддержка файлов, размер которых превышает 4 ГБ, абстрактной максимальный размер файла для файловой системы FAT32 в Windows XP
- Теоретически максимальный размер файла — 64 ZB.
- Рекомендуемый максимальный размер файла — 512 Тбайт.
- Для быстрого выделения растрового изображения кластера
- Немного непрерывной-файл для быстрого доступа
- Лучшее непрерывное размещение на диске (полезно для записи фильмов)
- Поддержка всемирного согласованного времени (UTC) в полях даты-времени файла
- Добавление структуры метаданных на основе шаблона для включения пользовательских расширений
- Разрешает реализации для сохранения этих расширений не зная их формата
- Метаданные файловой системы на оптимальное Выравнивание границ устройства записи
- Выравнивание кучи кластера на границах оптимальной записи устройства
Сведения об обновлении для систем Windows XP с пакетом обновления 3
Важно. При установке данного обновления на компьютере, на котором выполняется пакет многоязыкового интерфейса пользователя (MUI) пользовательского интерфейса переключается на английский язык.
Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия:
- Загрузите обновление для языка, который вы хотите использовать по ссылке выше в этой статье.
- Распакуйте исправление в папку, используя параметр командной строки /x. Для этого введите следующую команду в командной строке: WindowsXP-KB955704-v3-x86-LanguageCode.exe/x
Примечание. LanguageCode представляет букв в имени файла, которые указывают язык.
- При появлении целевой папки, выберите папку и нажмите кнопку ОК.
- В папке SP3QFE в целевую папку скопируйте следующие файлы в папку %systemroot%\System32\Mui\ nnnn:
- ulib.dll
- ifsutil.dll
- format.com
- fmifs.dll
- uexfat.dll
- shell32.dll
- Папка SP3QFE содержит правильные двоичные файлы для системы Пакет обновления 3. Пакет обновления 2 для системы используют папку SP2QFE в качестве источника, вместо SP3QFE.
- nnnn представляет собой код, который указывает, какой язык. Данный пример кода является так же, как папки nnnn %systemroot%\System32\Mui\.
- ulib.dll
- Повторите эти шаги для любого языка, используемого на компьютере.