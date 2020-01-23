В Outlook 2010 и Outlook 2013 максимальные размеры PST- и OST-файлов больше

Введение
По умолчанию, в приложениях Microsoft Outlook 2010 и Outlook 2013 файлы личных папок (.pst) и автономные файлы данных Outlook (.ost) имеют формат Юникод (Unicode). Суммарный размер файлов PST и OST ограничен 50 ГБ. Это значение превышает ограничение для аналогичных файлов в Microsoft Office Outlook 2007 и Outlook 2003. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
830336 В Outlook 2007 и Outlook 2003 другой формат и максимально допустимый размер файла личных папок (PST)Примечание. Ограничение размера файлов в 50 ГБ в новой версии Outlook можно изменить в реестре Windows. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
832925 Как настроить ограничение размера файлов PST и OST в приложении Outlook 2003 и Outlook 2007
Дополнительная информация
По умолчанию для максимального размера PST-файла в Outlook 2007 и Outlook 2003 установлено значение 20 ГБ. Для доступа к PST-файлу в формате Юникод, созданному в Outlook 2010 или более поздней версии, на другом компьютере с Outlook 2007 или Outlook 2003 может потребоваться уменьшить размер PST-файла, если его текущий размер составляет около 20 ГБ. Если размер PST-файла превышает 20 ГБ, открыть его не удастся.
Чтобы уменьшить размер PST-файла Outlook 2010 или Outlook 2013, можно экспортировать данные из него в другой PST-файл. Для этого выполните указанные ниже действия.
Чтобы быстро переместить папку из одного PST-файла в другой, выполните указанные ниже действия.
Чтобы уменьшить размер PST-файла Outlook 2010 или Outlook 2013, можно экспортировать данные из него в другой PST-файл. Для этого выполните указанные ниже действия.
- Запустите Outlook 2010 или более поздней версии с профилем, который содержит исходный PST-файл, превышающий по размеру 20 ГБ.
- На вкладке Файл щелкните элемент Сведения. (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)
- Нажмите кнопку Средства очистки и выберите Архивировать. (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)
- В диалоговом окне Архивация внесите следующие изменения: (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)
- Включите параметр Архивировать эту папку и все вложенные папки.
- В списке папок выберите архивируемый PST-файл.
- В раскрывающемся списке Архивировать элементы, созданные до укажите такую дату, чтобы архивировалось большое число элементов. Выбор даты зависит от множества факторов, поэтому привести пример здесь затруднительно.
- В поле Файл архива выберите конечный PST-файл для архивации сообщений.
Видео: Как уменьшить размер файлов PST в OutlookПримечание При архивации в Outlook 2010 и Outlook 2013 для определения возраста элементов используется дата изменения сообщений, но архивироваться может не так много сообщений, как ожидаемо. Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
295657 Outlook не архивирует сообщения ожидаемым образом (по дате получения)Если процесс архивации не приводит к уменьшению размера PST-файла Outlook, превышающего 20 ГБ, попробуйте разделить большой PST-файл и вручную переместить сообщения из этого файла в другой PST-файл.
Чтобы быстро переместить папку из одного PST-файла в другой, выполните указанные ниже действия.
- Убедитесь, что оба PST-файла открыты в Outlook.
- Щелкните правой кнопкой мыши папку, которую нужно перенести в другой PST-файл, и выберите команду Переместить папку.
- В диалоговом окне Перемещение папки выберите конечный PST-файл и нажмите кнопку ОК.