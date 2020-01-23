В Outlook 2010 и Outlook 2013 максимальные размеры PST- и OST-файлов больше

Запустите Outlook 2010 или более поздней версии с профилем, который содержит исходный PST-файл, превышающий по размеру 20 ГБ. На вкладке Файл щелкните элемент Сведения. (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)

Нажмите кнопку Средства очистки и выберите Архивировать. (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)

В диалоговом окне Архивация внесите следующие изменения: (Снимок экрана для этого шага приведен ниже.)

Включите параметр Архивировать эту папку и все вложенные папки .

. В списке папок выберите архивируемый PST-файл.

В раскрывающемся списке Архивировать элементы, созданные до укажите такую дату, чтобы архивировалось большое число элементов. Выбор даты зависит от множества факторов, поэтому привести пример здесь затруднительно.

укажите такую дату, чтобы архивировалось большое число элементов. Выбор даты зависит от множества факторов, поэтому привести пример здесь затруднительно. В поле Файл архива выберите конечный PST-файл для архивации сообщений. Поскольку архивироваться может много сообщений электронной почты, можно использовать для архива новый PST-файл.

Видео: Как уменьшить размер файлов PST в Outlook

Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:



295657 Outlook не архивирует сообщения ожидаемым образом (по дате получения)

Убедитесь, что оба PST-файла открыты в Outlook. Щелкните правой кнопкой мыши папку, которую нужно перенести в другой PST-файл, и выберите команду Переместить папку . В диалоговом окне Перемещение папки выберите конечный PST-файл и нажмите кнопку ОК.

По умолчанию для максимального размера PST-файла в Outlook 2007 и Outlook 2003 установлено значение 20 ГБ. Для доступа к PST-файлу в формате Юникод, созданному в Outlook 2010 или более поздней версии, на другом компьютере с Outlook 2007 или Outlook 2003 может потребоваться уменьшить размер PST-файла, если его текущий размер составляет около 20 ГБ. Если размер PST-файла превышает 20 ГБ, открыть его не удастся.Чтобы уменьшить размер PST-файла Outlook 2010 или Outlook 2013, можно экспортировать данные из него в другой PST-файл. Для этого выполните указанные ниже действия.При архивации в Outlook 2010 и Outlook 2013 для определения возраста элементов используется дата изменения сообщений, но архивироваться может не так много сообщений, как ожидаемо.Если процесс архивации не приводит к уменьшению размера PST-файла Outlook, превышающего 20 ГБ, попробуйте разделить большой PST-файл и вручную переместить сообщения из этого файла в другой PST-файл.Чтобы быстро переместить папку из одного PST-файла в другой, выполните указанные ниже действия.