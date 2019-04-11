Нажмите кнопку Пуск , а затем выберите Параметры > Приложения > Автозагрузка . Убедитесь, что приложения, которые нужно запускать при загрузке системы, включены .

Нажмите кнопку Пуск , а затем выберите Параметры > Приложения > Автозагрузка . Убедитесь, что приложения, которые нужно запускать при загрузке системы, включены .

Нажмите кнопку Пуск , а затем выберите Параметры > Приложения > Автозагрузка . Убедитесь, что приложения, которые нужно запускать при загрузке системы, включены .