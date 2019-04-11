Изменение приложений, автоматически запускаемых при загрузке системы в Windows 10
Изменение приложений
В этой статье описаны два способа, с помощью которых можно изменить приложения, автоматически запускаемые при загрузке системы в Windows 10.
- Нажмите кнопку Пуск, а затем выберите Параметры > Приложения > Автозагрузка. Убедитесь, что приложения, которые нужно запускать при загрузке системы, включены.
- Если параметр Автозагрузка отсутствует в разделе Параметры, щелкните правой кнопкой мыши Пуск, выберите Диспетчер задач, а затем выберите вкладку Автозагрузка. (Если вкладка Автозагрузка не отображается, выберите Дополнительные сведения.) Выберите приложение, которое вы хотите изменить, затем выберите Включить, чтобы приложение запускалось при загрузке системы, или Отключить, чтобы приложение не запускалось. Посмотрите видео с инструкциями выше.
Добавление приложений
Добавление приложения в список Автозагрузка.
- Нажмите кнопку Пуск и прокрутите экран, чтобы найти нужное приложение.
- Щелкните приложение правой кнопкой мыши, выберите Дополнительно, а затем выберите Открыть папку с файлом. Откроется папка, где сохранен ярлык приложения. Если параметр Открыть папку с файлом отсутствует, это означает, что данное приложение не может автоматически запускаться при загрузке системы.
- После перехода к папке с файлом нажмите клавишу с логотипом Windows и клавишу R, введите shell:startup, а затем нажмите OK. Откроется папка Автозагрузка.
- Скопируйте и вставьте ярлык приложения из папки с файлом в папку Автозагрузка.