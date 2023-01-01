Окончание поддержки Windows 8.1

Благодарим вас за верность. Мы хотим помочь вам подготовиться и рекомендуем перейти на компьютер с Windows 11, чтобы получать поддержку и защиту.

Дополнительные сведения о Windows 8.1 окончании поддержки