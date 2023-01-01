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Ноутбук с Windows 11 с открытым меню "Пуск"

Упрощение повседневной жизни с помощью Windows 11

Когда есть многое, Windows 11 поможет вам сделать это.

Дополнительные сведения

Смотреть серию видео о встрече Windows 11

Добро пожаловать во все, что windows

Начало использования мобильных приложений в Windows 11

Amazon Appstore и мобильные приложения теперь доступны в виде предварительной версии. Узнайте, как настроить их на компьютере с Windows 11.

Приступить

Изображение компьютера с открытым приложением Microsoft Store. Рекомендуемое приложение — Amazon Appstore.

Обзор Windows

Windows 11Windows 10Windows 8.1

Значок синхронизации обновлений Windows 11

Подготовка к Windows 11

Найдите ответы на самые распространенные вопросы об обновлении до Windows 11.

Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы об обновлении

Мини-приложения для Windows 11

Встречайте мини-приложения

Будьте в курсе своих любимых сведений.

Подробнее о мини-приложениях

Snap Assist в Windows 11

Знакомство с Windows 11

Узнайте, как использовать новые функции Windows 11.

Посмотрите серию видео

Значок панели задач Windows 11

Изучение панели задач

Научитесь работать с Windows 11.

Получите сведения о панели задач

Значок "Обновить"

Пользуйтесь актуальными версиями

Узнайте, как использовать Центр обновления Windows, чтобы поддерживать свой ПК в актуальном состоянии, на ваших условиях.

Подробнее об обновлениях

Значок папки

Освобождение места

Узнайте, как освободить место на диске компьютера.

Освобождение места

Значок компьютера

Повышение производительности

Мы предлагаем несколько советов, которые помогут повысить эффективность работы вашего ПК с Windows 10.

Повышение производительности ПК

Значок щита

Безопасность

Безопасность Windows обеспечивает новейшую антивирусную защиту для вашего компьютера. Мы покажем, как использовать это приложение.

Убедитесь, что ваше устройство защищено

Значок "Обновить"

Окончание поддержки Windows 8.1

Благодарим вас за верность. Мы хотим помочь вам подготовиться и рекомендуем перейти на компьютер с Windows 11, чтобы получать поддержку и защиту.

Дополнительные сведения о Windows 8.1 окончании поддержки

Значок монитора

Оптимальное качество изображения на мониторе

Windows анализирует характеристики вашего монитора и определяет оптимальные параметры изображения.

Оптимизация настроек монитора

Значок параметров

Поиск параметров компьютера

Установите устройства, персонализируйте свой ПК и выберите конфигурацию Windows в разделе "Параметры".

Поиск параметров компьютера

Значок специальных возможностей

Упрощение работы с компьютером

Измените параметры специальных возможностей, чтобы добиться желаемого вида, звука и реакции компьютера.

Изменение параметров специальных возможностей

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Коллекция диаграмм и слайдов PowerPoint

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