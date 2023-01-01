Помощь и обучение по Windows
Упрощение повседневной жизни с помощью Windows 11
Когда есть многое, Windows 11 поможет вам сделать это.
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Начало использования мобильных приложений в Windows 11
Amazon Appstore и мобильные приложения теперь доступны в виде предварительной версии. Узнайте, как настроить их на компьютере с Windows 11.
Обзор Windows
Подготовка к Windows 11
Найдите ответы на самые распространенные вопросы об обновлении до Windows 11.
Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы об обновлении
Встречайте мини-приложения
Будьте в курсе своих любимых сведений.
Знакомство с Windows 11
Узнайте, как использовать новые функции Windows 11.
Изучение панели задач
Научитесь работать с Windows 11.
Пользуйтесь актуальными версиями
Узнайте, как использовать Центр обновления Windows, чтобы поддерживать свой ПК в актуальном состоянии, на ваших условиях.
Освобождение места
Узнайте, как освободить место на диске компьютера.
Повышение производительности
Мы предлагаем несколько советов, которые помогут повысить эффективность работы вашего ПК с Windows 10.
Безопасность
Безопасность Windows обеспечивает новейшую антивирусную защиту для вашего компьютера. Мы покажем, как использовать это приложение.
Окончание поддержки Windows 8.1
Благодарим вас за верность. Мы хотим помочь вам подготовиться и рекомендуем перейти на компьютер с Windows 11, чтобы получать поддержку и защиту.
Оптимальное качество изображения на мониторе
Windows анализирует характеристики вашего монитора и определяет оптимальные параметры изображения.
Поиск параметров компьютера
Установите устройства, персонализируйте свой ПК и выберите конфигурацию Windows в разделе "Параметры".
Упрощение работы с компьютером
Измените параметры специальных возможностей, чтобы добиться желаемого вида, звука и реакции компьютера.
Популярные разделы
Требования к системе для Windows 11
Подключение при настройке Windows 11
Использование приложения проверки работоспособности компьютера
Резервное копирование ключа восстановления BitLocker
Установка и активация
Использование средства устранения неполадок активации
Центр обновления Windows
Устранение неполадок при обновлении Windows 10
Центр обновления Windows: вопросы и ответы
Устранение неполадок
Исправление размытости приложений в Windows 10
Резервное копирование ключа восстановления BitLocker
Устранение неполадок с подключением принтера и печатью в Windows 10
Прекращение поддержки предыдущих версий Windows
Как найти ключ продукта Windows
Включение автоматического обновления приложений
Приложение "Запись голоса" для Windows: вопросы и ответы
Если вы являетесь владельцем малого бизнеса
Найдите сведения, необходимые для создания, запуска и развития малого бизнеса с помощью Microsoft 365.