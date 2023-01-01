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Можно использовать установочный носитель (USB-накопитель или DVD-диск), чтобы установить новую копию Windows, выполнить чистую установку или переустановить Windows.

Чтобы создать установочный носитель, перейдите на веб-сайт скачивания ПО, где вы найдете пошаговые инструкции.﻿ На этом веб-сайте вы можете выбрать версию Windows и создать собственный установочный носитель с помощью USB-устройства флэш-памяти или DVD-диска. Чтобы перейти непосредственно к одной из версий, выберите одну из следующих ссылок:

Важно: Создайте резервную копию файлов перед установкой и переустановкой Windows на компьютере. Узнайте, как это сделать.

Чтобы создать установочный носитель, необходимо следующее:

  • Компьютер с надежным подключением к Интернету. Время скачивания зависит от скорости подключения к Интернету.

  • USB-устройство флэш-памяти, внешний жесткий диск или DVD-диск. Пустое USB-устройство флэш-памяти или внешний жесткий диск объемом не менее 8 ГБ либо пустой DVD-диск (и устройство для записи на DVD-диски). Рекомендуем использовать чистый носитель, поскольку все его содержимое будет удалено. Если при записи DVD-диска из ISO-файла отображается сообщение о том, что файл образа диска слишком большой, необходимо использовать DVD-носитель с двумя слоями (DL).

  • Ключ продукта. 25-значный ключ продукта (не требуется для цифровых лицензий). Если вам требуется помощь, см. раздел Как найти ключ продукта Windows.

После создания установочного носителя вы можете сбросить или переустановить Windows. Дополнительные сведения см. в статье Параметры восстановления в Windows.

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