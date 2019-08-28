Несмотря на то, что приведенные ниже шаги могут показаться сложными на первом этапе, просто выполните их по порядку, и мы попробуем помочь вам.
Запуск средства проверки системных файлов (SFC.exe)
- Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого выполните указанные ниже действия, в зависимости от версии операционной системы:
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Пользователям Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8 перед запуском средства проверки системных файлов нужно запустить систему обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM). (Если на вашем компьютере установлена система Windows 7 или Windows Vista, перейдите сразу к шагу 3.)
Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД. Выполнение команды может занять несколько минут.
Важно! При запуске этой команды DISM обращается к Центру обновления Windows, чтобы получить файлы для устранения повреждений. Но если поврежден клиент Центра обновления Windows, используйте работающий экземпляр Windows в качестве источника восстановления либо параллельную папку Windows из сетевого расположения или со съемного носителя, например DVD-диска Windows, в качестве источника файлов. Для этого введите в командной строке такую команду:
Примечание. Вместо заполнителя C:\RepairSource\Windows укажите расположение вашего источника восстановления. Дополнительные сведения об использовании средства DISM для восстановления Windows см. в статье Восстановление образа Windows.
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Введите в командной строке приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:
Команда sfc /scannow проверит все защищенные системные файлы и заменит поврежденные файлы их кэшированной копией, расположенной в сжатой папке по адресу %WinDir%\System32\dllcache.
Заполнитель %WinDir% представляет собой папку операционной системы Windows. Например, C:\Windows.
Примечание. Не закрывайте это окно командной строки, пока проверка не завершится на 100 %. Результаты проверки будут показаны после завершения данного процесса.
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После завершения процесса проверки на экране может появиться одно из приведенных ниже сообщений:
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Это значит, что отсутствующие и поврежденные системные файлы не обнаружены.
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Для устранения этой проблемы выполните сканирование с помощью средства проверки системных файлов в безопасном режиме, убедитесь, что папки PendingDeletes и PendingRenames находятся в папке %WinDir%\WinSxS\Temp.
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Для просмотра подробных сведений о сканировании и восстановлении системных файлов перейдите к разделу Как просмотреть подробные сведения процесса работы средства проверки системных файлов.
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Для восстановления поврежденных файлов вручную просмотрите подробные сведения процесса работы средства проверки системных файлов, чтобы найти поврежденный файл, а затем вручную заменить поврежденный файл гарантировано работоспособной копией.
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Дополнительная информация
Просмотр подробных сведений о процессе работы средства проверки системных файлов.
- Откройте командную строку с повышенными привилегиями, как это описано на шаге 1.
- Введите в командной строке приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
- Откройте файл Sfcdetails.txt на рабочем столе.
- В файле Sfcdetails.txt используется следующий формат: Сведения о дате и времени SFCВ следующем примере файла журнала содержится запись для одного файла, который не удалось исправить:
2007-01-12 12:10:42, Info CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Как вручную заменить поврежденный системный файл гарантированно работоспособной копией файла.
После определения, какой системный файл поврежден и не может быть восстановлен, с помощью подробных сведений в файле Sfcdetails.txt, выясните расположение поврежденного файла, затем вручную замените поврежденный файл его гарантировано работоспособной копией. Для этого выполните указанные ниже действия.
Примечание. Гарантировано работоспособную копию системного файла можно взять с другого компьютера, на котором установлена такая же, как на вашем компьютере версия Windows. Чтобы убедиться в работоспособности системного файла, который вы планируете скопировать на другом компьютере, можно провести процесс проверки средством проверки системных файлов.
- Распространите на поврежденный системный файл права собственности администратора. Для этого скопируйте, а затем вставьте (или введите) в командную строку с повышенными привилегиями приведенную ниже команду, затем нажмите клавишу ВВОД: takeown /f Путь_и_имя_файлаПримечание. Заполнитель Путь_и_имя_файла представляет собой путь и имя файла для поврежденного файла. Например, введите takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
- Предоставьте администраторам полный доступ к поврежденному системному файлу. Для этого скопируйте и вставьте (или введите) приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД: icacls Путь_и_имя_файла /GRANT ADMINISTRATORS:FПримечание. Заполнитель Путь_и_имя_файла представляет собой путь и имя файла для поврежденного файла. Например, введите icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
- Замените поврежденный системный файл гарантировано работоспособной копией файла. Для этого скопируйте и вставьте (или введите) приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД: Copy Исходный_файл РасположениеПримечание. Заполнитель Исходный_файл представляет собой путь и имя гарантировано работоспособной копии файла на вашем компьютере, а заполнитель Расположение представляет собой путь и имя поврежденного файла. Например, введите copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
Если описанные выше действия не помогли, возможно, потребуется переустановить Windows. Дополнительные сведения см . в разделе Варианты восстановления Windows10.