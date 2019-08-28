Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого выполните указанные ниже действия, в зависимости от версии операционной системы: Показать все Windows 8.1 или Windows 8 Windows 10, Windows 7 или Windows Vista Пользователям Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8 перед запуском средства проверки системных файлов нужно запустить систему обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM). (Если на вашем компьютере установлена система Windows 7 или Windows Vista, перейдите сразу к шагу 3.)

выполнив указанные ниже действия.

Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД. Выполнение команды может занять несколько минут.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Важно! При запуске этой команды DISM обращается к Центру обновления Windows, чтобы получить файлы для устранения повреждений. Но если поврежден клиент Центра обновления Windows, используйте работающий экземпляр Windows в качестве источника восстановления либо параллельную папку Windows из сетевого расположения или со съемного носителя, например DVD-диска Windows, в качестве источника файлов. Для этого введите в командной строке такую команду:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Примечание. Вместо заполнителя C:\RepairSource\Windows укажите расположение вашего источника восстановления. Дополнительные сведения об использовании средства DISM для восстановления Windows см. в статье Восстановление образа Windows.

Введите в командной строке приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:

sfc /scannow







Команда sfc /scannow проверит все защищенные системные файлы и заменит поврежденные файлы их кэшированной копией, расположенной в сжатой папке по адресу %WinDir%\System32\dllcache.

Заполнитель %WinDir% представляет собой папку операционной системы Windows. Например, C:\Windows.



Примечание. Не закрывайте это окно командной строки, пока проверка не завершится на 100 %. Результаты проверки будут показаны после завершения данного процесса.