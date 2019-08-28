Использование средства проверки системных файлов для восстановления отсутствующих или поврежденных системных файлов

Применимо к: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro
Если некоторые функции Windows не работают или Windows завершает работу, используйте средство проверки системных файлов для сканирования Windows и восстановления файлов.  
 
Несмотря на то, что приведенные ниже шаги могут показаться сложными на первом этапе, просто выполните их по порядку, и мы попробуем помочь вам.

Запуск средства проверки системных файлов (SFC.exe)

выполнив указанные ниже действия.
  1. Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого выполните указанные ниже действия, в зависимости от версии операционной системы:
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  2. Пользователям Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8 перед запуском средства проверки системных файлов нужно запустить систему обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM).  (Если на вашем компьютере установлена система Windows 7 или Windows Vista, перейдите сразу к шагу 3.) 

Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД.  Выполнение команды может занять несколько минут.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Важно! При запуске этой команды DISM обращается к Центру обновления Windows, чтобы получить файлы для устранения повреждений. Но если поврежден клиент Центра обновления Windows, используйте работающий экземпляр Windows в качестве источника восстановления либо параллельную папку Windows из сетевого расположения или со съемного носителя, например DVD-диска Windows, в качестве источника файлов. Для этого введите в командной строке такую команду:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Примечание. Вместо заполнителя C:\RepairSource\Windows укажите расположение вашего источника восстановления. Дополнительные сведения об использовании средства DISM для восстановления Windows см. в статье Восстановление образа Windows.

  1. Введите в командной строке приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:

sfc /scannow

Командной строки с правами администратора - sfc/scannow
 
 

Команда sfc /scannow проверит все защищенные системные файлы и заменит поврежденные файлы их кэшированной копией, расположенной в сжатой папке по адресу %WinDir%\System32\dllcache.
Заполнитель %WinDir% представляет собой папку операционной системы Windows. Например, C:\Windows.

Примечание. Не закрывайте это окно командной строки, пока проверка не завершится на 100 %. Результаты проверки будут показаны после завершения данного процесса.

  1. После завершения процесса проверки на экране может появиться одно из приведенных ниже сообщений:

Дополнительная информация

Просмотр подробных сведений о процессе работы средства проверки системных файлов.

Чтобы ознакомиться с подробными сведениями, включенными в файл CBS.Log, вы можете скопировать сведения в файл Sfcdetails.txt с помощью команды Findstr, а затем просмотреть их в этом файле. Для этого выполните указанные ниже действия.
  1. Откройте командную строку с повышенными привилегиями, как это описано на шаге 1.
  2. Введите в командной строке приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД: 
    findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
    Примечание. В файле Sfcdetails.txt содержатся сведения о каждом запуске средства проверки системных файлов на компьютере. Он также содержит информацию о файлах, которые не были исправлены средством проверки системных файлов. Проверьте дату и время записей, чтобы определить проблемные файлы, обнаруженные при последнем запуске средства проверки системных файлов.
  3. Откройте файл Sfcdetails.txt на рабочем столе.
  4. В файле Sfcdetails.txt используется следующий формат:
    Сведения о дате и времени SFC
    В следующем примере файла журнала содержится запись для одного файла, который не удалось исправить: 
    2007-01-12 12:10:42, Info                  CSI    00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Как вручную заменить поврежденный системный файл гарантированно работоспособной копией файла.

После определения, какой системный файл поврежден и не может быть восстановлен, с помощью подробных сведений в файле Sfcdetails.txt, выясните расположение поврежденного файла, затем вручную замените поврежденный файл его гарантировано работоспособной копией. Для этого выполните указанные ниже действия.

Примечание. Гарантировано работоспособную копию системного файла можно взять с другого компьютера, на котором установлена такая же, как на вашем компьютере версия Windows. Чтобы убедиться в работоспособности системного файла, который вы планируете скопировать на другом компьютере, можно провести процесс проверки средством проверки системных файлов.

  1. Распространите на поврежденный системный файл права собственности администратора. Для этого скопируйте, а затем вставьте (или введите) в командную строку с повышенными привилегиями приведенную ниже команду, затем нажмите клавишу ВВОД:
    takeown /f Путь_и_имя_файла
    Примечание. Заполнитель Путь_и_имя_файла представляет собой путь и имя файла для поврежденного файла. Например, введите takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
    Командная строка администратора права - команда успешно выполнена
     
  2. Предоставьте администраторам полный доступ к поврежденному системному файлу. Для этого скопируйте и вставьте (или введите) приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:
    icacls Путь_и_имя_файла /GRANT ADMINISTRATORS:F
    Примечание. Заполнитель Путь_и_имя_файла представляет собой путь и имя файла для поврежденного файла. Например, введите icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
    Командной строки с правами администратора
     
  3. Замените поврежденный системный файл гарантировано работоспособной копией файла. Для этого скопируйте и вставьте (или введите) приведенную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД:
    Copy Исходный_файл Расположение
    Примечание. Заполнитель Исходный_файл представляет собой путь и имя гарантировано работоспособной копии файла на вашем компьютере, а заполнитель Расположение представляет собой путь и имя поврежденного файла. Например, введите copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Если описанные выше действия не помогли, возможно, потребуется переустановить Windows. Дополнительные сведения см . в разделе Варианты восстановления Windows10.

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