USB-устройства могут перестать работать правильно при переходе к тому же концентратору USB подключено несколько устройств в выборочной приостановки

Метод 1 отключить и включить USB корневой концентратор

Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить . В поле Открыть введите devmgmt.msc и нажмите кнопку ОК . Откроется диспетчер устройств. Разверните узел Контроллеры универсальной последовательной шины USB . Примечание. Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы найти этот элемент. Щелкните правой кнопкой мыши над корневой USB концентратор и нажмите кнопку Удалить , чтобы удалить его. Перезагрузите компьютер. После запуска компьютера Windows автоматически обновить конфигурацию оборудования и переустановите все корневые концентраторов USB удалено.

Способ 2 перезагрузите компьютер

Метод 3 отключения функции выборочной приостановки

Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии

Управление питанием

Важно. Этот раздел, метод или задача содержат действия, содержащие указания по изменению реестра. Однако, при некорректных изменениях реестра могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому выполняйте следующие действия внимательно. Для дополнительной защиты сделайте резервную копию реестра перед внесением изменений. В таком случае при возникновении неполадок можно будет восстановить реестр. Чтобы узнать дополнительные сведения о резервном копировании и восстановлении реестра, щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт:

322756 как резервное копирование и восстановление реестра Windows

Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить . Введите команду regedit и нажмите кнопку ОК . Откроется редактор реестра. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB При наличии параметра DisableSelectiveSuspend запись реестра, дважды щелкните его. Если он не существует, создайте его. Чтобы создать запись, выполните следующие действия. В меню Правка выберите пункт Создать и выберите команду параметр DWORD . Введите параметра DisableSelectiveSuspend и нажмите клавишу ВВОД. В меню Правка выберите команду Изменить . В поле значение введите 1 , чтобы отключить функцию выборочной приостановки и нажмите кнопку ОК . Закройте редактор реестра.

Попробуйте эти методы для временного решения этой проблемы.Использование диспетчера устройств для отключения и повторного включения корневой USB. Это позволяет восстановить нормальную к USB-порту.Чтобы отключить и повторно включить корневой USB, выполните следующие действия.После перезагрузки компьютера проверьте, устранена ли проблема. Если этот способ устранил проблему, дальнейших действий не требуется. Если проблема не устраняется, перейдите к способу 2.Попробуйте перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера проверьте, устранена ли проблема.Если неполадка устранена, перезагрузите компьютер, не требуется. Если проблема не устраняется, перейдите к способу 3.Если первые два способа не работает для вас, можно отключить функцию выборочной приостановки. Однако имейте в виду, что если отключить функцию выборочной приостановки, все драйверы хост-контроллеров USB (и поэтому все порты USB и подключенные устройства USB) в системе влияет. Таким образом компьютер не может приостановить все USB-устройства, подключенные к нему и могут продолжать использовать питания при подключении к компьютеру USB-устройства. Кроме того флажокне отображается на вкладкедля корневого концентратора USB.Можно отключить функцию выборочной приостановки USB путем редактирования реестра. USB-устройство может не реагировать из-за гонки в функции выборочной приостановки. Функцию выборочной приостановки приостанавливает эффективного управления питанием, позволяя компьютеру отключать устройства USB устройство USB. Тем не менее иногда эта функция может некорректно выводить устройства USB. Таким образом при попытке его использовать USB-устройство не отвечает.Может потребоваться отключить эту функцию для серверных продуктов, где управление питанием не важны.Чтобы отключить функцию выборочной приостановки, выполните следующие действия.