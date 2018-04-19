USB-устройства могут перестать работать правильно при переходе к тому же концентратору USB подключено несколько устройств в выборочной приостановки

Симптомы
Причина
Временное решение
Метод 1 отключить и включить USB корневой концентраторИспользование диспетчера устройств для отключения и повторного включения корневой USB. Это позволяет восстановить нормальную к USB-порту.
Чтобы отключить и повторно включить корневой USB, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить.
- В поле Открыть введите devmgmt.mscи нажмите кнопку ОК. Откроется диспетчер устройств.
- Разверните узел Контроллеры универсальной последовательной шины USB.Примечание. Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы найти этот элемент.
- Щелкните правой кнопкой мыши над корневой USB концентратор и нажмите кнопку Удалить , чтобы удалить его.
- Перезагрузите компьютер. После запуска компьютера Windows автоматически обновить конфигурацию оборудования и переустановите все корневые концентраторов USB удалено.
Способ 2 перезагрузите компьютерПопробуйте перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера проверьте, устранена ли проблема.
Если неполадка устранена, перезагрузите компьютер, не требуется. Если проблема не устраняется, перейдите к способу 3.
Метод 3 отключения функции выборочной приостановкиЕсли первые два способа не работает для вас, можно отключить функцию выборочной приостановки. Однако имейте в виду, что если отключить функцию выборочной приостановки, все драйверы хост-контроллеров USB (и поэтому все порты USB и подключенные устройства USB) в системе влияет. Таким образом компьютер не может приостановить все USB-устройства, подключенные к нему и могут продолжать использовать питания при подключении к компьютеру USB-устройства. Кроме того флажок Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии не отображается на вкладке Управление питанием для корневого концентратора USB.
Можно отключить функцию выборочной приостановки USB путем редактирования реестра. USB-устройство может не реагировать из-за гонки в функции выборочной приостановки. Функцию выборочной приостановки приостанавливает эффективного управления питанием, позволяя компьютеру отключать устройства USB устройство USB. Тем не менее иногда эта функция может некорректно выводить устройства USB. Таким образом при попытке его использовать USB-устройство не отвечает.
Может потребоваться отключить эту функцию для серверных продуктов, где управление питанием не важны.
Важно. Этот раздел, метод или задача содержат действия, содержащие указания по изменению реестра. Однако, при некорректных изменениях реестра могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому выполняйте следующие действия внимательно. Для дополнительной защиты сделайте резервную копию реестра перед внесением изменений. В таком случае при возникновении неполадок можно будет восстановить реестр. Чтобы узнать дополнительные сведения о резервном копировании и восстановлении реестра, щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт:
- Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить.
- Введите команду regeditи нажмите кнопку ОК. Откроется редактор реестра.
- Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
- При наличии параметра DisableSelectiveSuspend запись реестра, дважды щелкните его. Если он не существует, создайте его. Чтобы создать запись, выполните следующие действия.
- В меню Правка выберите пункт Создатьи выберите команду параметр DWORD.
- Введите параметра DisableSelectiveSuspendи нажмите клавишу ВВОД.
- В меню Правка выберите команду Изменить.
- В поле значение введите 1 , чтобы отключить функцию выборочной приостановки и нажмите кнопку ОК.
- Закройте редактор реестра.