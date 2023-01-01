Скачайте автономный Защитник Windows и установите его на компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти.

Чтобы приступить к работе, найдите пустой компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти с объемом свободного места не менее 250 МБ, а затем запустите средство. Вам будут предложены подробные указания для создания съемного носителя.

Примечание: Рекомендуется скачивать автономный Защитник Windows и создавать компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти на компьютере, который не заражен вредоносными программами, поскольку они могут препятствовать созданию носителя.

Скачивание 32-разрядной версии

Скачивание 64-разрядной версии

Если вы не уверены, какую версию следует скачать, ознакомьтесь с разделом Какая версия Windows установлена на моем компьютере: 32-разрядная или 64-разрядная?