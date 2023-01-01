Автономный Microsoft Defender — это мощный автономный инструмент проверки, который можно запустить из доверенной среды без загрузки ОС.
В каких случаях следует использовать автономный Microsoft Defender?
Запустите автономный Microsoft Defender, если:
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Безопасность Windows (также называемый центром безопасности Защитник Windows в предыдущих версиях Windows) обнаруживает наборы rootkit или другие высокоохраняемые вредоносные программы на компьютере и рекомендует использовать автономный Microsoft Defender.
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Вы подозреваете, что на компьютере могут скрываться вредоносные программы, но ваше программное обеспечение безопасности ничего не обнаруживает.
Разделы справки использовать автономный Microsoft Defender
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Сохраните все открытые файлы и закройте все приложения и программы.
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Нажмите кнопку Пуск и выберите Параметры > Обновление и безопасность > Безопасность Windows > Защита от вирусов и угроз .
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На экране "Защита от вирусов и угроз" выполните одно из следующих действий:
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В последней версии Windows 10 или Windows 11: в разделе "Текущие угрозы" выберитепараметры сканирования.
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В более старых версиях Windows 10: в журнале Threat выберите "Выполнить новую расширенную проверку".
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Выберите Проверка автономного Microsoft Defender, а затем — Проверить сейчас.
Вам будет предложено выйти из Windows. После этого компьютер должен выполнить перезапуск. Загрузится автономный Microsoft Defender, и он выполнит быструю проверку компьютера в среде восстановления. После завершения проверки (как правило, она занимает около 15 минут) компьютер автоматически выполнит перезапуск.
Примечания:
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Обычно требуются права администратора на компьютере, на котором планируется запустить автономный Microsoft Defender.
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Если при запуске автономной проверки на синем экране возникает ошибка остановки, перезапустите устройство и попробуйте автономный Microsoft Defender проверку. Если ошибка синего экрана возникает снова, обратитесь к служба поддержки Майкрософт.
Где найти результаты проверки?
Чтобы просмотреть результаты проверки автономного Microsoft Defender:
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Нажмите кнопку "Пуск", а затем Параметры > update & Security > Безопасность Windows > защиты & вирусов.
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На экране защиты & вирусов в Windows 10 в разделе "Текущие угрозы" выберите параметры сканирования, а затем выберите журнал защиты (в предыдущих версиях Windows это может быть журнал угроз).
Примечание: В более ранних версиях Windows автономный Microsoft Defender по-прежнему вызывается по старому имени: Защитник Windows в автономном режиме.
Если вы используете автономный Защитник Windows в Windows 7 или Windows 8.1, выполните эти четыре простых действия.
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Скачайте автономный Защитник Windows и установите его на компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти.
Чтобы приступить к работе, найдите пустой компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти с объемом свободного места не менее 250 МБ, а затем запустите средство. Вам будут предложены подробные указания для создания съемного носителя.
Примечание: Рекомендуется скачивать автономный Защитник Windows и создавать компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти на компьютере, который не заражен вредоносными программами, поскольку они могут препятствовать созданию носителя.
Скачивание 32-разрядной версии
Скачивание 64-разрядной версии
Если вы не уверены, какую версию следует скачать, ознакомьтесь с разделом Какая версия Windows установлена на моем компьютере: 32-разрядная или 64-разрядная?
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Перезагрузите компьютер, используя носитель, содержащий автономный Защитник Windows. Это означает, что компакт-диск, DVD-диск или устройство флэш-памяти, созданное на шаге 1, должно быть установлено в компьютер во время перезапуска. Следуйте указаниям для загрузки с диска, содержащего данный носитель.
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Проверьте компьютер на предмет наличия вирусов и других вредоносных программ.
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Удалите все вредоносные программы, обнаруженные на компьютере.
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Пути заражения компьютера вредоносными программами