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Автономный Microsoft Defender — это мощный автономный инструмент проверки, который можно запустить из доверенной среды без загрузки ОС.

В каких случаях следует использовать автономный Microsoft Defender?

Запустите автономный Microsoft Defender, если:

  • Безопасность Windows (также называемый центром безопасности Защитник Windows в предыдущих версиях Windows) обнаруживает наборы rootkit или другие высокоохраняемые вредоносные программы на компьютере и рекомендует использовать автономный Microsoft Defender. 

  • Вы подозреваете, что на компьютере могут скрываться вредоносные программы, но ваше программное обеспечение безопасности ничего не обнаруживает. 

Разделы справки использовать автономный Microsoft Defender

  1. Сохраните все открытые файлы и закройте все приложения и программы.

  2. Нажмите кнопку Пуск  и выберите Параметры  > Обновление и безопасность  > Безопасность Windows  > Защита от вирусов и угроз .

  3. На экране "Защита от вирусов и угроз" выполните одно из следующих действий:

    • В последней версии Windows 10 или Windows 11: в разделе "Текущие угрозы" выберитепараметры сканирования.

    • В более старых версиях Windows 10: в журнале Threat выберите "Выполнить новую расширенную проверку".

  4. Выберите Проверка автономного Microsoft Defender, а затем — Проверить сейчас.

Диалоговое окно "Параметры сканирования" с автономный Microsoft Defender выбранной проверки.

Вам будет предложено выйти из Windows. После этого компьютер должен выполнить перезапуск. Загрузится автономный Microsoft Defender, и он выполнит быструю проверку компьютера в среде восстановления. После завершения проверки (как правило, она занимает около 15 минут) компьютер автоматически выполнит перезапуск.

Примечания: 

  • Обычно требуются права администратора на компьютере, на котором планируется запустить автономный Microsoft Defender.

  • Если при запуске автономной проверки на синем экране возникает ошибка остановки, перезапустите устройство и попробуйте автономный Microsoft Defender проверку. Если ошибка синего экрана возникает снова, обратитесь к служба поддержки Майкрософт.

Где найти результаты проверки?

Чтобы просмотреть результаты проверки автономного Microsoft Defender:

  1. Нажмите кнопку "Пуск", а затем Параметры > update & Security > Безопасность Windows > защиты & вирусов.

  2. На экране защиты & вирусов в Windows 10 в разделе "Текущие угрозы" выберите параметры сканирования, а затем выберите журнал защиты (в предыдущих версиях Windows это может быть журнал угроз).

Примечание: В более ранних версиях Windows автономный Microsoft Defender по-прежнему вызывается по старому имени: Защитник Windows в автономном режиме.

Если вы используете автономный Защитник Windows в Windows 7 или Windows 8.1, выполните эти четыре простых действия.

  1. Скачайте автономный Защитник Windows и установите его на компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти.

    Чтобы приступить к работе, найдите пустой компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти с объемом свободного места не менее 250 МБ, а затем запустите средство. Вам будут предложены подробные указания для создания съемного носителя.Варианты съемных носителей для автономного Защитника Windows

    Примечание: Рекомендуется скачивать автономный Защитник Windows и создавать компакт-диск, DVD-диск или USB-устройство флэш-памяти на компьютере, который не заражен вредоносными программами, поскольку они могут препятствовать созданию носителя.

    Скачивание 32-разрядной версии

    Скачивание 64-разрядной версии

    Если вы не уверены, какую версию следует скачать, ознакомьтесь с разделом Какая версия Windows установлена на моем компьютере: 32-разрядная или 64-разрядная?

  2. Перезагрузите компьютер, используя носитель, содержащий автономный Защитник Windows. Это означает, что компакт-диск, DVD-диск или устройство флэш-памяти, созданное на шаге 1, должно быть установлено в компьютер во время перезапуска. Следуйте указаниям для загрузки с диска, содержащего данный носитель.

  3. Проверьте компьютер на предмет наличия вирусов и других вредоносных программ.

  4. Удалите все вредоносные программы, обнаруженные на компьютере.

Подробнее

Пути заражения компьютера вредоносными программами

Справка и обучение по безопасности Майкрософт

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